16 ولاية أمريكية تطعن على قرار ترامب بإعلان الطوارئ

مصراوي - (أ ش أ): قدمت 16 ولاية أمريكية فى سان فرانسيسكو دعوى قضائية تطعن فى دستورية إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك. وأشارت قناة (سكاى نيوز) الفضائية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدعوى التى قدمت إلى محكمة فيدرالية فى كاليفورنيا، تتهم ترامب بخرق الدستور فى بندين، يتعلق أولهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونجرس القرار النهائى فى الشؤون المتعلقة بالمالية العامة للدولة. كما تتهم الولايات الـ16 وزارة الأمن الداخلى الفيدرالية بخرق قانون حماية البيئة بسبب عدم...

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