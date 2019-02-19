الدفاع المدني: إزالت شجرة صنوبر سقطت على سقف منزل في بتخنيه

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على إزالت شجرة صنوبر سقطت على سقف منزل في بتخنيه"، مشيرةً إلى أن "الأضرار إقتصرت على الماديات".

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