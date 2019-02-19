اصطدام طائرتين خلال استعراض جوي غربي الهند

أفادت وسائل إعلام هندية عن "تحطم طائرتين تابعتين لفريق الاستعراض الجوي للقوات المسلحة الهندية جراء اصطدامهما خلال عرض جوي في مدينة بانغالور جنوبي البلاد".

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