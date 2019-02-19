استئناف المفاوضات التجارية الأميركية الصينية

أعلن ​البيت الأبيض​ أن المفاوضات التجارية بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ ستستأنف في ​واشنطن​ بهدف التوصل لاتفاق يوقف حرب الرسوم الجمركية الدائرة بين البلدين.

وذكرت ​الرئاسة الأميركية​ أن المفاوضات ستستأنف على مستوى مساعدي الوزراء قبل أن تجرى الخميس على مستوى الوزراء.

واختتم الجانبان جولة محادثات مكثّفة الأسبوع الماضي في بكين، واتفقا على استئنافها هذا الأسبوع في واشنطن.

وعقب جولة المفاوضات الأخيرة بدا الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ متفائلا في إمكانية وضع حد للحرب التجارية التي يقودها ضد الصين، مشيرا إلى إمكانية تمديد المهلة التي حدّدها للصين للتوصّل إلى اتفاق والتي تنتهي في الأول من آذار، قبل فرض ​رسوم جمركية​ كبيرة على الواردات الصينية.

وفي كانون الأول 2018، علّق ترامب لثلاثة أشهر قراره زيادة الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار ​دولار​ من السلع الصينية المستوردة، من 10 بالمئة حاليا إلى 25 بالمئة لإفساح المجال أمام المفاوضات.