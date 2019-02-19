ظريف يؤكد اهمية العلاقات إلاستراتيجية بين ايران والصين

اكد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ "أهمية العلاقات بين بكين و​طهران​"، لافتا الى ان "​الجمهورية​ الاسلامية تقيم أكثر العلاقات الاستراتيجية اهمية مع ​الصين​ من بین دول ​العالم​"، مشيراً إلى أن "الصين واحدة من أهم الدول بالنسبة لنا وتحظى بمكانة رئيسية في ​السياسة​ ​الخارجية الإيرانية​".

ولفت إلى أن "هذه الزيارة تعتبر بداية جديدة في العلاقات بين البلدين وتظهر الرؤية الاستراتيجية لطهران تجاه الصين".