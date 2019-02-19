أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان أن بلاده مستعدة لمساعدة الهند في التحقيق في هجوم هو الأعنف في إقليم كشمير منذ عقود لكنها سترد في حال شنت الهند هجوما.
وأوضح خان، في خطاب بثه التلفزيون، أن "باكستان لن تفكر فحسب بالرد. باكستان سوف ترد" داعيا، الهند لتقديم إثبات على تورط باكستان في تفجير انتحاري في الشطر الذي تديره الهند من كشمير، أدى إلى مقتل 41 عسكريا هنديا على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء باكستان: مستعدون للحوار مع الهند لكن سنرد بحال تعرضنا لهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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