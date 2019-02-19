الحكومة السورية تقرر فتح ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع الذاتي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن الحكومة السورية وبالتعاون مع روسيا قررت فتح ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان إلى أماكن إقامة أخرى.
وأوضح أنه "وفقا للبيان المشترك لمقر التنسيق الروسي السوري المؤرخ في 16 شباط ، حول فتح ممرات إنسانية للمواطنين السوريين لمغادرة مخيم الركبان، بدأت نقاط العبور عملها في بلدتي جليب وجبل الغراب".
يذكر أن مراكز التنسيق الروسية السورية بشأن إعادة اللاجئين السوريين، أكدت أن روسيا سوف تساعد سوريا على فتح ممرين إنسانيين للنازحين الراغبين في مغادرة مخيم الركبان.
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