مسلم: مع ايقاف ادخال الجمارك للدراجات الكهربائية التي لا تحمل صفة المركبة

لفترئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ المقدم ​جوزيف مسلم​ الى أن "​قوى الامن​ تنبه دائما لخطورة ​القيادة​ من دون رخصة"، مشددا على أنه "مع ايقاف ادخال ​الجمارك​ للدراجات الكهربائية".

وأوضح مسلم في حديث تلفزيوني أنه "يجبعلى التجار أن يعرفو أنه يجب عدم استيراد دراجة كهربائية لا تحمل صفة المركبة"، مؤكدا أن "القانون واضح أن وأي سيارة لا تسجل يتحمل مسؤوليتها بالتضامن الشاري والمستورد والبائع"، مشيرا الى أن "بعض ​الدراجات الكهربائية​ لا تملك مواصفات المركبة وعلى الشاري أن يعود الى المالك أو يدفع الضبط الضبط أو يشتكي قضائيا".