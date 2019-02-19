الشيخ الغريب حول الزواج المدني: نعلن رفضنا القاطع لكل ما هو مسيء لمجتمعنا

أكد شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نصر الدين الغريب​، في بيان حول ​الزواج المدني​، أن "الموحدين الدروز المؤيدين الأوائل للوحدة والعيش المشترك والإنفتاح على كافة ​الطوائف​ والمذاهب والأديان، ومع هذا فالواجب إحترام خصوصية المذاهب".

ولفت إلى "أننا نعلن بإسمنا وبإسم الهيئة الروحية الكريمة الرفض القاطع لكل ما هو مسيء لمجتمعنا وهادماً لأركان الدين، والتمسك بمآثر السلف الصالح وعادتنا وتقاليدنا المعهودة وإتباع علم الشريعة وتعاليم الدين الشريف ومن كان له رأيه وحيثيته فهذا شأنه. والسلام على من عرف الحق فاتبعه وأدرك الباطل فاجتنبه".