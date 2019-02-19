الحريري: أتعهد أن الخطوت الإصلاحية ستطبق لضمان النزاهة بتلزيم كل مشاريع سيدر

لفت رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، في كلمة له خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الدولة ال​لبنان​ية واتحاد المهندسين وبين نقابة مقاولي الأشغال العامة و​البناء​، الى أن "لقائنا اليوم هو بداية مشوار للنهوض بلبنان واقصاده وبناه التحتية وخدماته، والاصلاحات ضمن برنامج الحكومة التي نالت ثقة واسعة وانطلقت بالتنفيذ"، مشيرا الى أنه "من بين الإصلاحات التي يطالب بها الشعب هي الشفافية واقفال باب السمسرات بتلزيم المشاريع".

ورأى الحريري أن "ما سمعناه بمداخلات النواب وفي الإعلام عن ​محاربة الفساد​ بالإدرة يعطي انطباعا أن الإدارة كلها فاسدة وهذا خطأ وظلم، فهناك أمناء وشرفاء وأمناء على المال العام"، مشددا على أن "هدفنا جميها إغلاق أبواب الفساد وأن لا نظلم الموظفين "الأوادم" الذين يفنون حياتهم خدمة للمواطن وأن لا يهذب الصالح في عزاء الطالح".

وأشار الى أن "خطوتنا اليوم من خطوات الشفافية، خصوصا أن عمليات تصنيف الشركات موزعة على ادارات عديدة ويمكن أن تحصل محسوبيات وسمسرات أو رشاوى. مذكرة التفاهم هذه، هي لإنشاء هيئة تصنيف واحدة تلزم الاشغال أو الدراسات وتمثل فيها النقابتين"، مؤكدا أن :هذه خطوة لتأمين الشفافية والرقابة الالكترونية وتأمين المساواة بين المتعهدين ومكاتب الدراسات وتمنع أي تدخل بعملية التصنيف وتوحدها تضمن معايير الجودة. كما أنها خطوة اصلاحية ومن أهم شروطها منع ظهور احتكارات"، متعهدا أن "الخطوات الاصلاحية ستطبق لضمان الشفافية والنزاهة بتلزيم كل مشاريع مؤتمر سيدر".