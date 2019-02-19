باكستان: مستعدون للتحقيق في هجوم بولواما إذا قدمت الهند " معلومات استخباراتية موثوقه"

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (د ب أ):

عرض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الثلاثاء إجراء تحقيق بشأن هجوم بولواما إذا قدمت الهند لإسلام آباد " معلومات استخباراتية موثوق بها".

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن عمران قال في بيان مصور للأمة بشأن اتهامات الهند بتورط باكستان في الهجوم الذي أودى بحياة 44 جنديا من القوات شبه النظامية الهندية" إنني أصدر هذا البيان الآن لأن ولي العهد السعودي كان يزور البلاد".

وأضاف" هل يمكن أن نفعل أمرا مثل هذا بالتزامن مع زيارة ولي العهد لبلادنا. هل يمكن أن يفكر شخص أحمق في تخريب الاجتماع ، وما هى المنفعة التي سوف تعود علينا من ذلك؟".

وأضاف" أريد أن أسأل الهند إذا كانت تريد العيش في الماضي ؟".

وأوضح عمران" نحن نريد الاستقرار في المنطقة، إذا كان لدى الهند دليل، عليها أن تقدمه لنا وسوف نتخذ إجراء".

وأشار عمران إلى أنه سمع بشأن دعوات لمهاجمة باكستان عبر وسائل الإعلام الهندية، وقال " إذا قامت الهند بهجوم انتقامي، لن نفكر وسوف نرد ".

وأضاف" ليس من مصلحتنا أن يذهب شخص ما من هنا للقيام بعمل إرهابي، أو أن يأتي شخص ما من هناك ويقوم بعمل إرهابي".

وأفادت مصادر أن رئيس وزراء قرر عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني.

وكان نحو 44 من أفراد القوات شبه النظامية قد قتلوا الأسبوع الماضي إثر انفجار سيارة مفخخة في قافلة تنقل 2500 من أفراد الأمن في بولواما، فيما يعد أعنف هجوم يشهده الشطر الذي تديره الهند من كشمير منذ 30 عاما.

ونقت القيادة الباكستانية بشدة تورطها في الهجوم.