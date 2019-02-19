الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني -في بيان اليوم- أن الاحتلال اعتقل ستة فلسطينيين من محافظة جنين، وأربعة من محافظة بيت لحم بينهم فتية، وثلاثة من الخليل، واثنين من رام الله، إضافة إلى اعتقال واحد من محافظة قلقيلية.

كما أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلية خياما في منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس شمال الضفة، بحجة عدم الترخيص ، وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن قوات الاحتلال حاصرت الخيام، وطردت العائلة التي تقطنها بأكملها، عقب الشروع في عملية الإزالة.

فيما داهمت قوات الاحتلال، عدة منازل في مسافر (يطا) جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة، وأخطرت فلسطينيا بإخلاء أرضه المزروعة بالزيتون.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومه الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت فجرا منطقة (خله الضبع) بمسافر يطا، وفتشت عدة منازل بعد إخراجهم من منازلهم واحتجازهم لعده ساعات برفقة أطفالهم بالعراء في ظل البرد القارس.