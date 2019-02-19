محافظ الفيوم: رفع 350 طن مخلفات في مركز إطسا

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:
أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة التنفيذية في مركز إطسا شنت حملات مكثفة خلال اليومين الماضيين، لتطوير ورفع كفاءة وإنارة ودهان ميدان الجعافرة.
وتمكنت الحملة من رفع حوالي 350 طن مخلفات في قريتي "الغرق" و"الحجر"، ونقل 150 طنًا من محطة الترحيل في "دِفنو" إلى المدفن الصحي في "قصر الباسل".
وأشار المحافظ إلى أنه جرى إصلاح 16 كسر في خطوط مياه الشرب، ورفع 485 سيارة كسح لمياه الصرف الصحي لقرية الغرق.
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