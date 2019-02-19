إغلاق مطار روما شيامبينو بإيطاليا جراء اندلاع حريق

مطار روما شيامبينو بإيطاليا وكالات: أغلقت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، مطار "روما شيامبينو" في العاصمة "روما" جراء اندلاع حريق في إحدى الصالات داخل المطار.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن المطار تأكيده أن الإغلاق جاء كإجراء احترازي، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. حريق في إحدى الصالات داخل المطار.ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن المطار تأكيده أن الإغلاق جاء كإجراء احترازي، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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