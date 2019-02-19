ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وكالات: أفادت وكالة "يونهاب" بزيارة مرتقبة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن. مون جيه-إن. وأعلن مكتب الرئاسة في سيئول اليوم الثلاثاء أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد سيزور البلاد يومي 26 و27 فبراير وسيعقد مع الرئيس مون محادثات في اليوم الثاني من الزيارة. وذكر مسؤلوون في الأوساط الاقتصادية أن ولي العهد سيزور مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات في مدينة هواسونج جنوبي العاصمة سيئول

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي يزور كوريا الجنوبية نهاية الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.