القوات العراقية تحرر خمسة أشخاص من قبضة داعش

القوات العراقية

وكالات:

حررت القوات العراقية اليوم الثلاثاء خمسة مواطنين اختطفهم تنظيم داعش الإرهابي غرب القضاء؛ وذلك وفقا لما أعلنه قائم مقام قضاء راوة في محافظة الأنبار العراقية

حسين العكيدي.

وقال العكيدي ـ في تصريح لقناة السومرية نيوز العراقيةـ إن قوة من الجيش العراقي تمكنت من

تحرير المواطنين الخمسة الذين اختطفوا قبل أيام غرب راوة، مضيفا أن عملية التحرير نفذت قرب منطقة المدهم غرب راوة -210 كم غرب الرمادي- ، والتي تمت بعد تنفيذ عملية للجيش في صحراء الأنبار.