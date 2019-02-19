وزير الإعلام السعودي يلتقى نظيره الباكستاني عقب زيارة بن سلمان

السعوديه ليندا سليم عقب زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي لباكستان، التقى وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في إسلام آباد اليوم وزير الإعلام بجمهورية باكستان الإسلامية فؤاد تشودري. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة للاستفادة من خبرات الجانبين، وآليات استثمار وسائل الإعلام في نقل المحتوى لخدمة القضايا المشتركة. الإعلامي، والسبل الكفيلة للاستفادة من خبرات الجانبين، وآليات استثمار وسائل الإعلام في نقل المحتوى لخدمة القضايا المشتركة. وتسلم الوزير الشبانة في ختام الاجتماع، هدية تذكارية بهذه المناسبة من نظيره تشودري، ثم التقطت الصور التذكارية. حضر الاجتماع، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد المالك، ورئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، ووكيل الوزارة للإعلام الخارجي الدكتور خالد الغامدي. فيما حضره من الجانب الباكستاني، عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين والمثقفين.

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