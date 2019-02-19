فنزويلا تُفاجئ كولومبيا وتعرض عليها تقديم مساعدات إنسانية

وكالات:

أكدت كاراكاس استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية لأطفال بلدة كوكوتا الكولومبية المتاخمة للحدود الفنزويلية، وذلك على رغم ما تعانيه فنزويلا نفسها من نقص في المستلزمات الأساسية.

قال وزير الاتصالات والمعلومات الفنزويلي، خورخي رودريغيز، إن بلاده قررت التبرع بـ"20 ألف صندوق" من المواد الغذائية لكوكوتا "لمساعدتها في مواجهة الوضع الصعب للغاية الذي يمر به الفتيان والفتيات" هناك.

وذكر الوزير أن أكثر من 40% من الأطفال في كوكوتا يعيشون تحت خط الفقر،

كما تعهد بتقديم مساعدات طبية مجانية لكوكوتا، قائلًا إنه سيتم إرسال "أطباء أطفال، وجراحين، وأخصائيين في تقويم الأسنان" إلى هذه المنطقة الحدودية.

وتحولت كوكوتا إلى بؤرة ساخنة محتملة في ضوء عزم المعارضة الفنزويلية، على بدء إدخال المساعدات الإنسانية الدولية التي جمعتها بدعم من واشنطن، إلى أراضي فنزويلا عبر الدول المجاورة بما فيها كولومبيا عبر كوكوتا.

وترفض حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبول هذه المساعدات، باعتبارها "عرضًا سياسيًا كاذبًا" وتمهيدًا للتدخل الخارجي لإسقاط النظام.

وعلى رغم رفض كاراكاس، حاولت الولايات المتحدة وزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، نقل مساعدات إلى فنزويلا عبر كوكوتا عن طريق البر، فيما يعتبر مادورو هذه العملية وسيلة من جانب الولايات المتحدة لغزو بلاده الغني بالنفط.

وتشهد فنزويلا احتدامًا للصراع بين السلطة والمعارضة التي أعلن زعيمها خوان غوايدو نفسه رئيسًا للبلاد، واعترفت به واشنطن ودول كثيرة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، في حين بقيت دول أخرى مثل روسيا والصين وتركيا تدعم شرعية الرئيس مادورو.