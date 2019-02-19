بعد باكستان.. الهند تترقب زيارة محمد بن سلمان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 فبراير 2019 11:43 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ينتظر أن يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى محطته الثانية جمهورية الهند، في زيارة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وذلك ضمن جولته الآسيوية التي بدأت بزيارة لباكستان، وقعت فيها السعودية مجموعة من سبع اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار، شملت مجالات عدة، منها قطاعات النفط والطاقة والتنمية، إضافة إلى مذكرات تفاهم.
وكان ولي العهد السعودي التقى في باكستان إلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، ورئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي، الذي قلده أرفع وسام مدني، قائد الجيش الباكستاني، ووفدا برلمانيا رفيعا برئاسة رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني.
المصدر:- قناة العربية
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