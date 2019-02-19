كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفشى جدد للحصبة فى الفلبين.. إصابة 8400 و136 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل تفشي الحصبة في الفلبين تصعيدها مع 843 8 حالة مؤكدة منذ بداية العام و 136 حالة وفاة بسبب المرض، وكان معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنّ 83% من الضحايا هم من الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم، حيث عانت الفلبين انخفاضا حادا في معدل التحصين، والذي نتج جزئياً عن فضيحة دينجفاكسيا، وهو لقاح ضد حمى الضنك تم تطبيقه في المدارس بين عامي 2016 و 2016. 2017 وهذا مرتبط بموت العديد من الأطفال.