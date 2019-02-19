كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوندا تغلق مصنعها في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أحدث ضربة لصناعة السيارات في بريطانيا، مع اقتراب انسحابها من الاتحاد الأوروبي، قال عضو بالبرلمان لرويترز إن شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا ستعلن إغلاق مصنع السيارات الوحيد لها في بريطانيا في 2022، مما سيؤدي لفقدان 3500 وظيفة.

ومصنع هوندا في سويندون بجنوب إنجلترا هو الثاني الذي ستغلقه هوندا في 2022.

وقالت شركة صناعة السيارات قبل أكثر من عام إنها ستغلق أحد مصانعها في اليابان في 2022 سعيا لدمج مواقع الإنتاج، مع تركيزها على تكنولوجيا السيارات الجديدة.

وأنتجت هوندا أكثر من 160 ألف سيارة في سويندون، حيث تصنع النسخة الهاتشباك من الطراز سيفيك الرائج، أي أقل بقليل من عشرة بالمئة من إجمالي إنتاج بريطانيا البالغ 1.52 مليون سيارة.

وقال جاستين توملينسون، عضو البرلمان من سويندون الاثنين، إنه اجتمع مع وزير الأعمال وممثلين من هوندا حيث أكدوا الخطوة.

وأضاف لرويترز "من المقرر صدور بيان صباح غد. من الواضح أن الخبر انتشر مبكرا".