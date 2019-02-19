كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إغلاق مطار شيامبينو في روما لوقوع حريق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، أنه تم إخلاء جميع الركاب والموظفين اليوم من مطار شيامبينو في روما بسبب حريق.
وحسب الصحيفة، تم إلغاء الرحلات، وقد وصل ضباط إنفاذ القانون ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.
وقالت متحدثة باسم مطار روما: "تم إغلاق المطار كاجراء احترازي."
ووفقًا للتقارير، تم إخماد الحريق الذي اندلع في منطقة خارجية بالمطار حوالي الساعة الثامنة صباحًا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إغلاق مطار شيامبينو في روما لوقوع حريق (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.