كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إغلاق مطار شيامبينو في روما لوقوع حريق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، أنه تم إخلاء جميع الركاب والموظفين اليوم من مطار شيامبينو في روما بسبب حريق.

وحسب الصحيفة، تم إلغاء الرحلات، وقد وصل ضباط إنفاذ القانون ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.