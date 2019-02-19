كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعة.. انطلاق أول مهمة إسرائيلية للقمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ اتحاد شركات إسرائيلية، أنّه يأمل في صنع التاريخ هذا الأسبوع من خلال إطلاق أول طائرة خاصة تهبط على القمر.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الثلاثاء، قالت شركة (سبيسيسيل) وشركة صناعات الفضاء الاسرائيلية المملوكة للدولة في مؤتمر صحفي، إنّ مركبة الهبوط التي يطلق عليها إسم "بيريشيت" أو جينيسيس ستنطلق من فلوريدا مدفوعة بصاروخ سبيس اكس فالكون في رحلتها التي تستغرق أسابيع إلى القمر.

وستنطلق مركبة الفضاء "بيريتشيت" التي تبلغ تكلفتها 1290 رطلا على قمة صاروخ "فالكون 9" من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في حوالي الساعة 3:45 صباحا بتوقيت إسرائيل يوم الجمعة أو الساعة 8:45 مساء بالتوقيت الشرقي يوم الخميس.