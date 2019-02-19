كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي يزور كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "يونهاب" بزيارة مرتقبة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

وأعلن مكتب الرئاسة في سيئول اليوم الثلاثاء أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد سيزور البلاد يومي 26 و27 فبراير وسيعقد مع الرئيس مون محادثات في اليوم الثاني من الزيارة.

وذكر مسؤلوون في الأوساط الاقتصادية أن ولي العهد سيزور مصنع شركة سامسونغ للإلكترونيات في مدينة هواسونغ جنوبي العاصمة سيئول.