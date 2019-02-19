كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب أزمتها الإقتصادية.. تركيا تتجه لزراعة الحشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت تركيا، أن تجعل نمو وإنتاج القنب عنصرا أساسيا في خطتها الاقتصادية، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن صحيفة "إل بايس" اليومية الإسبانية.

وتدهورت زراعة الحشيش في تركيا عمليا في العقود الأخيرة بسبب قوانين مكافحة المخدرات، ولكن الآن، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم استئناف وتحفيز إنتاجه للاستخدام الصناعي.

ووفقًا لتقرير "إل بايس"، فإن خطة تطوير صناعة القنّب تشمل الترخيص لزراعتها من خلال برامج تجريبية في 20 مقاطعة.

وقال الاقتصادي التركي بوكير باكدميرلي "سنوسع الرخص التجارية وفقا للطلب الذي نراه".

وأشار إلى أن هناك مشروع بحث مشترك بين معهد البحوث الزراعية للبحر الأسود ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا، الذي سيجري، عند الانتهاء منه، المشاركة مع منتجي القنب وأي شخص آخر مشارك في هذا القطاع.

وألقى الرئيس باللائمة على "الإمبرياليين الغربيين" في تقليص ما كان في يوم من الأيام سوقًا قنبيًا تركيا مربحًا.