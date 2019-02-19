كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تطالب الأمم المتحدة بالتدخل بعد توترات غير مسبوقة فى كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد وزير الخارجية الباكستانى، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، المساعدة فى تخفيف حدة التوتر مع الهند التى تصاعدت بشدة عقب هجوم انتحارى وقع فى الجزء الهندى من كشمير المتنازع عليها، وحمّلت الهند سلطات باكستان، المسؤولية.

وحذّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يواجه انتخابات في مايو، باكستان من توقع "رد فعل قوي" على التفجير الذي تبنته جماعة متمردة من باكستان، مما يثير مخاوف من الصراع بين الجارين المسلحين نوويا.

وكتب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: "مع مزيد من الإلحاح أوجه انتباهكم إلى الوضع الأمني المتدهور في منطقتنا نتيجة التهديد باستخدام القوة ضد باكستان من جانب الهند."

وأضاف :"من الحتمي اتخاذ خطوات لوقف التصعيد، يجب على الأمم المتحدة أن تتدخل لنزع فتيل التوترات"، ملقياً باللوم على الهند لتعمد تصعيد خطابها العدائي لأسباب سياسية داخلية.