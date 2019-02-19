السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المهرة، اعزاز
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,400 كرون تمر في مديريتي الغيضة ومنعر بمحافظة المهرة، استفاد منها 8,400 فرد، في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته كافة دون تمييز.
على صعيد مختلف، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعمه لقطاع الثروة الحيوانية للأسر السورية الأشد احتياجا من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة في تربية المواشي من خلال تقديم الأغنام والأبقار ودعم الأعلاف والعناية البيطرية واللقاحات.
كانت هذه تفاصيل خبر 1400 كرتون تمر سعودي لسكان المهرة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.