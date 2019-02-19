1400 كرتون تمر سعودي لسكان المهرة اليمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المهرة، اعزاز

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,400 كرون تمر في مديريتي الغيضة ومنعر بمحافظة المهرة، استفاد منها 8,400 فرد، في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته كافة دون تمييز.

على صعيد مختلف، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعمه لقطاع الثروة الحيوانية للأسر السورية الأشد احتياجا من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة في تربية المواشي من خلال تقديم الأغنام والأبقار ودعم الأعلاف والعناية البيطرية واللقاحات.