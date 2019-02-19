شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل مورجان: الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الإعلامى الدكتور مايكل مورجان والباحث السياسى فى مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين، مصر دائما هى مقبرة الغزاة وستكون أيضا مقبرة الإرهاب. وقدم مورجان التعازى للشعب المصرى فى الشهداء الذين استشهدوا بغدر الإرهاب. وأضاف مورجان أنه على جميع المصريين التكاتف ضد العدو الأكبر وهو الإرهاب الغاشم.

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