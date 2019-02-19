شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..وفد برلمانى يزور مطروح وسيوة لبحث مشاكل الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور اليوم الثلاثاء، وفد برلماني من لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، كل من مطروح وسيوة، وذلك للوقوف على مشاكل الصرف الزراعى بسيوة، وقرى شباب الخريجين، وتقنين أوضاع حائزى الأراضى بمنطقة الحزام الاخضر.

ويبحث أعضاء الوفد البرلمانى، آلية تجهيز سيوة لكى تصبح من أكبر المناطق المنتجة للتمور على مستوى العالم، وذلك فى إطار توجهات الدولة من أجل تحقيق ذلك، بالإضافة للوقوف على مشاكل الصرف الزراعى بها وخطة النهوض بشكل عام بسيوة.

ويناقش الوفد إنشاء خزانات بسيوة لاستخدام مياه الأمطار فى الزراعة مرة أخرى، وكيف يمكن أن تكون مورد إضافى من موارد المياه فى مصر، إلى جانب مشاكل المزارعين فى العلمين، وتقنين أوضاع حائزى الأراضى بمنطقة الحزام الأخضر.

يرافق الوفد النائب محمود هيبة، أحمد أبو خليل، صبرى يوسف، والنائب سيف نصر الدين ، ومن أمانة اللجنة يحيى جلال، وأحمد العقاد، والسيد فراج.