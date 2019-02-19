جباوي: نأمل أن تحل لقضية الأساتذة المتمرنين سريعا

أكد رئيس رابطة أساتذة ​التعليم الثانوي الرسمي​ نزيه جباوي "أننا نأمل أن تحل لقضية الأساتذة المتمرنين سريعا بإصدار مرسوم لإلحاقهم ب​المدارس الرسمية​ إذ إنهم لا يحصلون على رواتبهم منذ شهرين وهم معلقون بين ​وزارة التربية​ وكلية التربية".

وخلال حديث إذاعي، لفت الجباوي إلى أن "هناك لغطاً حتى الآن حول حقهم في الدرجات الست، وقد تمنى وزير التربية ​أكرم شهيب​ بإعطائه مهلة عدة أيام وهم أصروا على الإضراب المفتوح بسبب عدم اعتقادهم بوجود حل"، متمنياً "على وزارة التربية الإسراع بإصدار المرسوم لإيجاد حل وإعادة الإنتظام للثانويات الرسمية".