قوى الأمن: مكتب الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب أوقف مسهل أعمال دعارة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "ورد إلى المديرية، عبر صفحتها على تطبيق Facebook ، رسالة من أحد المواطنين تتضمّن شكوى ضدّ م. ح. (مقيم في محلّة ​حارة صخر​) بإدارة شبكة دعارة، والاجتماع بأعضائها في أحد مطاعم ​المعاملتين​. بتاريخ 23/1/2019، ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكن عناصر مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة ​الشرطة القضائية​، من تحديد كامل هوية المشتبه به، ومكان إقامته بشكل دقيق، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ توقيفه بعد مداهمة منزله، ويدعى: م. ح. (مواليد عام 1976، سوري)".

ولفتت الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تسهيل أعمال ​الدعارة​ لعدد من الفتيات اللواتي تعرّف عليهن من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية، ويُقِمن مع المدعو: _ ع. ح. (مواليد عام 1985، سوري)، الذي يقوم بإيصالهن إلى الفنادق أو أماكن وجود الزبائن. وبتاريخ 26/1/2019، وبناء على إشارة القضاء، جرى مداهمة مكان إقامة ع. ح. المذكور وتوقيفه في أحد فنادق ​طبرجا​ بجرم تسهيل أعمال الدعارة، وتوقيف ثلاث فتيات بجرم ممارسة الدعارة، وهن كل من: آ. ح. (مواليد عام 1998، سورية) م. ر. (مواليد عام 1987، سورية) ك. ر. (مواليد عام 1993، سورية) وتبيّن أنهم جميعاً من أصحاب السوابق، ومقيمين في ​لبنان​ بطريقة غير مشروعة. بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم وبتسهيل وممارسة أعمال الدعارة، بالإشتراك مع عشرة أشخاص آخرين – من الجنسيتين اللبنانية والسورية - جرى تعميم بلاغات بحث وتحرٍ بحقهم، والعمل جارٍ لتوقيفهم".