النشرة: الجيش الاسرائيلي يستأنف تركيب الاسلاك الشائكة في منطقة المحافر

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "استأنفت إحدى الورش الإسرائيلية تركيب الأعمدة الحديدية والأسلاك الشائكة في الجزء العلوي من الجدار العازل الذي تم بناؤه مؤخرا في المنطقة المتنازع عليها لبنانيا في منطقة المحافر مقابل بلدة العديسة، في ظل انتشار عدد من الجنود الإسرائيليين في محيط المكان يقابله انتشار مماثل في الجهة المقابلة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ لمتابعة مراقبة الوضع".

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