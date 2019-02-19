أكد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الحزب يبدي كل الاستعداد للتعاون مع وزير المهجرين الجديد السيد ​غسان عطالله​ لطي نهائيا صفحة حرب الاخرين على ارضنا كما وصفها الراحل الكبير ​غسان التويني​".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: مستعدون لطي نهائيا صفحة حرب الاخرين على ارضنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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