توقيف شخص ارتكب اكثر من 50 عملية احتيالية منتحلاً صفة امنية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ انه حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات نصب واحتيال، تعرض لها عدد كبير من المواطنين على مختلف الاراضي اللبنانية، من قبل شخص مجهول الهوية ينتحل صفة أمنية، وغالباً ما يُعرِّف عن نفسه بأنه من "​شعبة المعلومات​" فيقوم بإيهام ضحاياه أن بإمكانه نقل موقوفين من سجن إلى آخر، أو التسريع في الملفات القضائية للسجناء، أو إيهامهم أنه يوجد بحقهم غرامات مالية يتوجب عليهم دفعها من خلال مكاتب تحويل الأموال.

نتيجةً للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في ​قوى الأمن الداخلي​ من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه بتاريخ 6/2/2019، ويدعى:_ أ. ب. (مواليد عام 1974، لبناني)ضُبط بحوزته مبلغ من المال و​هاتف خلوي​. بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بما يزيد عن خمسين عملية نصب واحتيال منتحلا صفة أمنيّة. أودع الموقوف ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته.