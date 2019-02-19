شعبان: الولايات المتحدة وبعض دول الغرب ساندت الإرهاب في سوريا

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في ​رئاسة الجمهورية​ السورية ​بثينة شعبان​ خلال مؤتمر "فالداي" ب​موسكو​ ان "​سوريا​ وحلفاءها يحاربون ​الإرهاب​ بشكل فعلي". ورأت ان "​الولايات المتحدة​ اعتدت على ​الجيش​ العربي السوري في كل مرة كان قادرا على اجتثاث الإرهاب"، مشددة على ان "الولايات المتحدة وبعض دول الغرب ساندت الإرهاب في سوريا ورافقته بإعلام مضلل". وأضافت " إن أميركا وحلفاءها يتخذون محاربة الإرهاب ذريعة لشن حروب على الدول ونهب ثرواتها".

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