زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جزيرة جاوة بإندونيسيا

ضرب ​​زلزال​​ بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية، فيما لم تصدر تقارير عن حدوث أضرار. ولفتت هيئة الأرصاد الجوية والأبحاث الجيوفيزيقية الإندونيسية إلى ان "الزلزال وقع فجر اليوم وكان مركزه على بعد 159 كيلومترا من جنوب شرقي منطقة مالانج، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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