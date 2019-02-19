ضبط عامل هارب من 51 حكمًا قضائيًا في بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث سوهاج، اليوم الثلاثاء، عاملًا هاربًا من 51 حكمًا قضائيًا مختبئًا في شقة مفروشة بدائرة قسم أول سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطارا من اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية الأمن، أنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج بفحص الشقق المفروشة بمنقطة غرب الكوبري دائرة القسم، تمكنوا من ضبط محمد. م. م، 48 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في 51 حكما جزئيا ومستأنفًا.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.