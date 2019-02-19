مسلحون يختطفون 12 عراقياً من منطقة بين كربلاء والأنبار

ذكر بيان عسكري عراقي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أن مسلحين اختطفوا 12عراقياً في منطقة صحراوية تقع بين محافظتي كربلاء والأنبار.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة إن "مسلحين يستقلون سيارتي حمل "نقل" نوع بيك اب قاموا بارتكاب جريمة خطف 12 مواطناً في منطقة النخيب أثناء قيامهم بجمع (نبات) الكمأ في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد كيلو متر غربي ناحية النخيب.

وذكر البيان: "بعد التحري تبين أن المختطفين كانوا من منطقة النخيب ومحافظتي كربلاء والانبار.

وباشرت الأجهزة الأمنية والعسكرية في منطقة الحدث على الفور باتخاذ إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات الحادث.

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