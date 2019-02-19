تحطم طائرتي استعراض في الهند

طائرة فى الهند وكالات: ذكرت صحيفة "ذا تايم أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء أن طائرتي استعراض جوي تحطمتا في قاعدة "يلاهانكا" في مدينة

ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل بشأن أسباب تحطم الطائرتين أو عدد الضحايا. جوي تحطمتا في قاعدة "يلاهانكا" في مدينة"بنجالور" عاصمة ولاية "كارناتاكا" الهندية.ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل بشأن أسباب تحطم الطائرتين أو عدد الضحايا.

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