الصين: أمامنا فرصة هامة لتنمية العلاقات الثنائية مع اليابان

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أكدت الصين أهمية تعزيز الثقة المتبادلة مع اليابان بشأن الأمن الاستراتيجي، وتوسيع التعاون العملي في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء كبير المشرعين الصينيين "لي تشان شو" وهو أيضا رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مساء أمس، مع وفد يتكون من عدة أعضاء من مجلس المستشارين الياباني في العاصمة (بكين).
هامة أمام الدولتين هذا العام من أجل زيادة تحسين وتنمية العلاقات الثنائية، حيث دفعت العلاقات بين البلدين إلى المسار الصحيح بعدما التقى الرئيس الصيني "شي جين بينج" مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ثلاث مرات العام الماضي وتوصلا إلى توافق مهم.
وقال شو إنه توجد فرص
وتعهد شو بتعزيز التبادلات والتعاون
من جهته، قال "نينويو ساتوشي" رئيس الوفد عضو مجلس المستشارين الياباني إن البرلمان الياباني يود تعزيز الاتصالات والتفاهم المتبادل مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والقيام بمزيد من الإسهامات في صداقة الجوار بين البلدين.
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