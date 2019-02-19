16 ولاية تطعن في دستورية إعلان ترمب حالة الطوارئ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 فبراير 2019 10:07 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قدّمت 16 ولاية أميركية، الاثنين، في سان فرانسيسكو، دعوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان الرئيس دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

والدعوى التي قدّمت إلى محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، تتّهم الرئيس الأميركي بخرق الدستور في بندين، يتعلّق أوّلهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس القرار النهائي في الشؤون المتعلّقة بالمالية العامة للدولة.

كما تتّهم الولايات الـ16 وزارة الأمن الداخلي الفيدرالية بخرق قانون حماية البيئة بسبب عدم تقييمها الأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو.

وبحسب الدعوى، فإن ترمب “أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته”.

وكان المدّعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا، أعلن في وقت سابق أن ولايته وولايات أخرى ستتقدّم سوياً بهذه الدعوى كونها تعتبر نفسها متضرّرة من قرار ترمب الذي يحرمها أموالاً مخصّصة في الأصل لمشروعات عسكرية وللمساعدات الطارئة في حالات الكوارث.

وبالإضافة إلى كاليفورنيا، فإن الولايات التي تقدّمت بالدعوى هي: كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي،إيلينوي، ماين، ميريلاند، ميتشيغان، مينيسوتا، نيفادا، نيو جيرسي، نيو مكسيكو، نيويورك، أوريغون وفيرجينيا.

متظاهرون قرب البيت الأبيض

إلى ذلك، تجمع مئات المعارضين للرئيس الأميركي، الاثنين، قرب البيت الأبيض تعبيرا عن احتجاجهم على إعلان حالة “الطوارئ الوطنية” في البلاد.

واستفاد المتظاهرون من يوم العطلة الاثنين تكريما للرؤساء الأميركيين، للتجمع على مقربة من البيت الأبيض حاملين لافتات تهاجم ترمب.

وقالت المحامية أليسون فولتز (55 عاما) إن ترمب “اختلق أزمة” بعد رفض الكونغرس تمويل الجدار الذي يريده.

وكان ترمب جعل من بناء هذا الجدار بندا أساسيا في حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض.

وبعدما رفض الكونغرس تمويل الجدار، أعلن ترمب، الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية التي يمكن أن تتيح له استخدام موازنة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لبناء الجدار.

واعتبر العديد من الديموقراطيين والجمهوريين على السواء أن ترمب اساء استخدام السلطة، وتجري اتصالات لاصدار “بيان مشترك” يرفض اعلان حالة الطوارىء.

المصدر: سان فرانسيسكو – فرانس برس