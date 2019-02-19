كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "في لهجة شديدة".. وزير الداخلية البريطاني يحذر الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الداخلية البريطاني، ساجد جافيد، نظرائه في الاتحاد الأوروبي للاستعداد في حالة عدم وجود صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه تعطيل المشاركة في بيانات شركات الطيران، والقوانين المتعلقة بتسليم المجرمين، وأوامر الاعتقال.

وفي رسالة، استشهدت بها صحيفة "الجارديان"، حث "جافيد" نظراء الاتحاد الأوروبي على "التقليل من الاضطراب التشغيلي" من خلال ضمان اتخاذ تدابير في الوقت المناسب.

وكتب "جافيد": "كنت أريد أن أكتب إليكم الآن لضمان الاستعداد لتدابير الطوارئ البديلة إذا أصبحت ضرورية، يجب علينا بذل كل ما في وسعنا للحد من الاضطراب التشغيلي في هذه المنطقة الحيوية."

كما قال: "الخدمات التي قد تتوقف، هي تبادل بيانات الحمض النووي، والقوانين المتعلقة بتسليم المجرمين، وأمر التوقيف الأوروبي، كما هو الحال في سيناريو عدم وجود صفقة، لن تشارك المملكة المتحدة في هذه الأنظمة أو في يوروبول، وستعامل كبلد ثالث، مع عدم وجود اتفاق التشغيل."

وأخبر وزير الداخلية البريطاني، نظراءه، بأن المملكة المتحدة تتطلع إلى الانخراط المباشر مع اللجنة الأوروبية لحماية المصالحنا المتبادلة في هذا الشأن، وكذلك مسألة تبادل معلومات المسافرين.

وأضاف وزير الداخلية: "في سيناريو عدم وجود صفقة، فإن البيانات المتعلقة بالجريمة والأمن والعدل، والتي عادة ما يتم تبادلها من خلال نظام معلومات شنجن، سوف تمر الآن عبر الإنتربول"، وطلب من كل دولة عضو أن تكون على أهبة الاستعداد لفعل الشيء نفسه إذا لزم الأمر.

وقال "جافيد": "لا شيء يهم أكثر من الحفاظ على سلامة مواطنينا. أعتقد أن الشعب في كل بلد يتوقع منا مواصلة التعاون بشأن هذه المسائل قدر الإمكان."