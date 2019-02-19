كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب ​زلزال​ بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية، فيما لم تصدر تقارير عن حدوث أضرار. وقالت هيئة الأرصاد الجوية والأبحاث الجيوفيزيقية الإندونيسية - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن الزلزال وقع فجر اليوم وكان مركزه على بعد 159 كيلومترا من جنوب شرقى منطقة مالانج، وعلى عمق 10 كيلومترات.. ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية "​تسونامي​".

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.