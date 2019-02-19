كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند: المخابرات الباكستانية ضالعة في تفجير كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أكبر قائد عسكري هندي في منطقة كشمير المتنازع عليها، اللفتنانت جنرال كيه. جيه. إس ديلون، اليوم الثلاثاء، إن وكالة المخابرات الباكستانية ضالعة في هجوم استهدف قافلة أمنية الأسبوع الماضي، وأعلنت جماعة متشددة مقرها باكستان، مسؤوليتها عنه.
وقتل ما يربو على 40 من قوات الأمن في تفجير سيارة ملغومة على طريق في كشمير وأعلنت جماعة جيش محمد، مسؤوليتها عنه.
وأضاف للصحافيين "نتعقب القيادة العليا منذ الهجوم، كان بتوجيه من خارج الحدود من قبل وكالة المخابرات الباكستانية، وباكستان، وقادة جيش محمد".
ونددت باكستان بالهجوم، ونفت ضلوعها فيه.
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