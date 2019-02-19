كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا توقع اتفاقا مع إسرائيل لمواصلة التداول بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة التجارة الدولية البريطانية، في بيان، أن المملكة المتحدة وإسرائيل وقعتا اتفاقًا للتجارة يسمح للشركات التجارية في البلدين بالتداول دون أي تعريفة أو حواجز إضافية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان، أن "اتفاقية استمرارية التجارة ستجعل الشركات والمستهلكين البريطانيين يستفيدون من التجارة المستمرة مع إسرائيل بعد مغادرتنا الاتحاد الأوروبي ... الاتفاق يبسط التجارة ويسمح للشركات بالتداول بحرية كما تفعل الآن دون أي عوائق أو تعريفة إضافية".

وحسب البيان، فإن الاتفاقية الجديدة ستساعد على تعزيز التجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، والتي بلغت 4 مليارات جنيه استرليني (5.1 مليار دولار) كما في نهاية الربع الثالث من العام 2018.

ووقع الاتفاق في القدس، يوم أمس الاثنين، وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية ليام فوكس ووزير الاقتصاد والصناعة الاسرائيلي إيلي كوهين.