كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى حوثيين في مواجهات وغارات شمال اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم بنيران الجيش الوطني اليمني، في جبهة باقم، في محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر موقع "سبتمبر نت" المتحدث باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل أمس الإثنين، إلى مواقع في مديرية باقم، ورصدها من قبل قوات الجيش اليمني التي كبدتها 8 قتلى في صفوفها"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر الميليشيا الهاربين، وأغارت طائراته على مواقع الميليشيا في مديرية كتاف بالمحافظة ذاتها، في منطقة وادي الفحلوين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير دبابة.