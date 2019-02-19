كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورصة قطر تتعرض لخلل فني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت بورصة قطر لخلل فني في عرض المؤشر بشاشة بث الأسعار، خلال جلسة التداول الاثنين، في حادث بات متكررا في الفترة الأخيرة.

وقالت البورصة في بيان عبر موقعها الرسمي إنها تعمل على إصلاح هذا الخلل الطارئ،، زاعمة أن أسعار أسهم الشركات لم تتأثر بالخلل الذي أصاب المؤشر.

وحتى تمام الساعة 10:50 صباح اليوم بتوقيت قطر، ظل المؤشر مُعلقاً على النسبة 0.69% ارتفاعاً عند مستوى 10010.54 نقطة بمكاسب بلغت 69.04 نقطة.

وكانت حركة التداولات في بورصة قطر توقفت في جلسة 22 نوفمبر الماضي، بعد عطل فني تعرضت له، ما دفع إدارة البورصة إلى إلغاء جميع الصفقات التي تم تنفيذها قبل حصول العطل الفني، الذي لم تفصح عن تفاصيله.

وبعد تراجعه 7 جلسات متتالية، أنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.69%، تعادل 69.04 نقطة، صعوداً الى 10011 نقطة في مقابل 9942 نقطة الخميس الماضي، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 2.8%.