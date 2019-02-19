دخلت زوليخة سيحدو، والدة ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، أمس الاثنين، إلى إحدى المصحات في فرنسا، في انتظار إجراء العملية الجراحية من أجل استئصال الورم السرطاني.
وحسب تدوينة تم نشرها في الصفحة الرسمية لفدرالية لجان دعم الحراك الريفي في فرنسا فإن ” والدة الزفزافي تم قبولها بإحدى المصحات في فرنسا لإجراء العملية الجراحية يوم غد الثلاثاء، وإلى جانبها زوجها أحمد الزفزافي.
يشار أن ناصر الزفزافي، المحكوم بـ20 سنة سجنا نافذا، وجه قبل أسبوع رسالة مؤثرة إلى والدته التي سافرت خارج المغرب من أجل إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة الزفزافي تطير إلى فرنسا لاستئصال ورم سرطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.