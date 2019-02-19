يافا: اعتقال 8 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل سمر خطيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، 8 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل سمر خطيب (33 عاما)، والدة ثلاثة أطفال، ووضع عبوة ناسفة قرب سيارتها في مدينة يافا بتاريخ 28.5.2018.
ومن المزمع أن تنظر المحكمة، اليوم، في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيق. وكانت المحكمة قد أصدرت أمر حظر نشر لغاية 05.03.2019 وذلك على أي من تفاصيل التحقيقات والمشتبهين في ملف الجريمة.
يشار إلى أن جريمة القتل اقترفت بتاريخ 28.5.2018، في الوقت الذي تواجدت فيه الضحية داخل سيارة في منطقة قريبة من مفرق "عين هكوري" في شارع 4313. كما أسفرت الجريمة آنذاك عن إصابة شابة (23 عاما) كانت برفقة الفقيدة بجروح وصفت بأنها حرجة.
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