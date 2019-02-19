مؤسس "هواوي": الولايات المتحدة لا تمثل العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مؤسس مجموعة الاتصالات الصينية "هواوي"، رين تشنغفاي، اليوم الثلاثاء، رفضه للهجوم الأميركي الشرس على الشركة، قائلا بتحد إن العالم لا يستطيع العيش بدون تقنياتها.

وقال تشنغفاي الذي أوقفت ابنته مينغ وانتشو، وهي المديرة المالية للمجموعة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية على إيران، إن للخطوة دوافع سياسية.

وجاءت تصريحات تشنغفاي خلال مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ندد فيها باعتقال ابنته، مضيفا أنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تسحقنا"، مضيفا أن العالم لن يستغني على تكنولوجيا "هواوي" والتي تُعتبر "الأكثر تطورا" في السوق.

وقال "نعترض على ذلك" (ملاحقة "هواوي")، مؤكدا "لكننا الآن نسلك هذا الطريق، وسنسمح للمحاكم بتسويته".

وأضطر مؤسس "هواوي" للخروج من الظل في الأشهر الماضية مع تزايد الضغوط على الشركة على خلفية اتهامات بالتجسس وحملة بقيادة أميركية لإقناع دول أخرى بحظر تكنولوجيا هذه المجموعة.

ودفعت مخاوف أمنية بأستراليا العام الماضي لحظر معدات "هواوي" من شبكة الجيل الخامس المستقبلية.

كما منعت نيوزيلندا أكبر شركات الاتصالات من استخدام تكنولوجيا "هواوي" لشبكة الجيش الخامس، فيما ذكرت تقارير إن تشيكيا استثنتها من مناقصة بقيمة 20 مليون يورو لبناء بوابة ضرائب إلكترونية.

ويتهم المدعون الأميركيون أيضا "هواوي" بسرقة أسرار تجارية ويقولون إنها قدمت مكافآت لموظفين لقاء سرقة تكنولوجيا من منافسين آخرين.

وقال تشنغفاي إنه "إذا انطفأت الأنوار في الغرب، فسيظل الشرق مشعا" مضيفا "أميركيا لا تمثل العالم".

وأكد قائلا "حتى وإن أقنعوا المزيد من الدول بعدم استخدامنا موقتا، يمكننا دائما تقليص حجمنا".